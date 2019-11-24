شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح وتريزيجيه» على رأس قائمة الأفضل فى إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عن قائمة ضمت 30 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019، حيث من المقرر أن تستضيف مدينة الغردقة الحفل المقرر إقامته فى شهر يناير من العام المقبل. وشهدت القائمة المرشحة للتنافس على جائزة أفضل لاعب فى إفريقيا لعام 2019 تواجد الثنائى المصرى، محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمود حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا،

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وظهر أيضًا فى القائمة رياض محرز، نجم مانشستر سيتى ومنتخب الجزائر، ساديو مانى لاعب ليفربول ومنتخب السنغال، حكيم زياش، نجم أياكس الهولندى ومنتخب المغرب، وفرجانى ساسى، لاعب نادى الزمالك، ومنتخب تونس.

وكان صلاح آخر من توج بجائزة أفضل لاعب فى إفريقيا عام 2018 بعدما تنافس فى المرحلة الأخيرة مع السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول، والجابونى أوباميانج لاعب أرسنال. فى نفس السياق، كشف الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» عن قائمة ضمت 20 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب «داخل القارة» لعام 2019، حيث شهدت القائمة تواجد ثلاثى نادى الزمالك، طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى ومحمود علاء، وتواجد أيضًا على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى ومنتخب تونس. وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية النسخة الأخيرة، بعد الفوز فى النهائى على فريق نهضة بركان المغربى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل 1/1 فى مجموع المباراتين. ورشح «كاف» 5 منتخبات لجائزة أفضل منتخب رجال فى إفريقيا، حيث ضمت القائمة منتخبين عرب هما الجزائر بطل إفريقيا 2019 وتونس صاحب المركز الرابع فى البطولة بجانب كل من السنغال ونيجيريا ومدغشقر.

ورشح الكاف 10 مدربين لجائزة أفضل مدرب رجال فى القارة على رأسهم جمال بلماضى مدرب المنتخب الجزائرى المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، والسويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والأهلى السعودى الحالى بطل الكونفدرالية والفرنسى كورينتن مارتينيز مدرب منتخب موريتانيا وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومنير الجعوانى مدرب نهضة بركان المغربى ومعين الشعبانى مدرب الترجى التونسى والألمانى جيرنور روهر مدرب منتخب نيجيريا والتونسى فوزى البنزرتى مدرب الوداد المغربى السابق وبيتسو موسيمانى مدرب صن داونز والفرنسى نيكولا دوبويه مدرب مدغشقر.