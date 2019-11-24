شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال حاشد من مشجعي الهلال في «البوليفارد» بتتويج الفريق بدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

احتفل مشجعي نادي الهلال السعودي بتتويج «الزعيم» بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين

ونزل عدد غفير من المشجعين في منطقة البوليفارد، وتم نشر العديد من الفيديوهات التي تصور فرحة الجماهير الكبيرة بعد الفوز باللقب الغالي.

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وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ عن إقامة احتفالية كبرى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يوم الخميس المقبل.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/0.

وقال آل الشيخ: «يوم الخميس القادم في البوليفارد احتفال عالمي كبير بممثل الوطن في مسرح محمد عبده لجماهير الهلال وكافة الشعب السعودي على هذا المنجز الوطني العظيم».