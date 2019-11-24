مدرب السعودية يستدعي اليامي وعسيري لقائمة الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

استدعى مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، حارس المرمى محمد اليامي لمشاركة في كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بدلًا من محمد العويس.



وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها محمد العويس عن وجود إصابة في الوجه تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الأهلي ضد الفيصلي، وسيخضع لمزيد من الفحوصات لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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وقرر المدرب الفرنسي رينارد استدعاء لاعب وسط النادي الأهلي، عبدالفتاح عسيري، إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ليصبح عدد اللاعبين المستدعين 24 لاعبًا.

وستنطلق بطولة كأس الخليج يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات، وتنتهي منافساتها، يوم 7 من ديسمبر المقبل.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على إستاد الدحيل.