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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) كسر الهلال عقدة الآسيوية في محاولته الثالثة التي نجح فيها باقتدار بفوزه على أوراوا الياباني (2/‏0) في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم على ملعب سايتاما 2002، مؤكدا تفوقه ذهابا بهدف نظيف على ملعب محيط الرعب، وأحرز الهلال لقبه الأول بالنسخة الجديدة بعد أن حققه مرتين بمسماه القديم، والسابعة على مستوى القارة في جميع المسابقات، سجل هدف الهلال الأول سالم الدوسري (د: 74)، فيما أضاف غوميز الهدف الثاني (د: 93).

كسر الهلال عقدة الآسيوية في محاولته الثالثة التي نجح فيها باقتدار بفوزه على أوراوا الياباني (2/‏0) في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي أقيم على ملعب سايتاما 2002، مؤكدا تفوقه ذهابا بهدف نظيف على ملعب محيط الرعب، وأحرز الهلال لقبه الأول بالنسخة الجديدة بعد أن حققه مرتين بمسماه القديم، والسابعة على مستوى القارة في جميع المسابقات، سجل هدف الهلال الأول سالم الدوسري (د: 74)، فيما أضاف غوميز الهدف الثاني (د: 93).

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