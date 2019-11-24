شكرا لقرائتكم خبر عن الحمودي: الهلال سيظهر بشكل مغاير في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)

بارك عضو شرف نادي الهلال عبدالمجيد الحمودي، لإدارة النادي والمجلس الشرفي والتنفيذي وأعضاء الجمعية العمومية، والجماهير الغفيرة، البطولة الآسيوية التي حققها الهلال اليوم في طوكيو.

وأضاف: «الهلال لا يغيب، وإن غاب فهو حاضر، فالهلال جزء من الفرح والسعادة للهلاليين».

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وأشار إلى أن إدارة النادي نجحت في إعداد فريق لا يقهر في آسيا، بقيادة مدرب متمكن في قراءة المشهد الفني بصورة دقيقة.

وتابع: «الهلال اليوم مختلف عن السابق في الطموح ونوعية البطولات والمشاركات، لهذا سيكون الهلال في كأس العالم للأندية مختلفاً بهويته الفنية عن آسيا، فالهلال لا يريد المشاركة فقط، بل المنافسة أيضاً، فليس هناك صعب على الهلال ورجاله».

وقدم الحمودي شكره وتقديره لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على توفير طائرات خاصة لنقل الجماهير الهلالية إلى طوكيو، مؤكداً حرصه على دعم ممثلي الوطن في جميع المجالات ومن بينها الرياضة.