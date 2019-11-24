شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول مهنئاً الهلال: نراكم قريباً في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
هنأ نادي ليفربول الإنجليزي نادي الهلال السعودي على حصوله على لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم (الأحد)، بعد فوزه على أوراوا الياباني بهدفين دون رد.
وقال ليفربول عبر حسابه الرسمي باللغة العربية في «تويتر»: «تهانينا إلى الهلال، الذي يكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية رفقة الريدز والسد القطري والترجي التونسي، نراكم قريباً في كأس العالم للأندية».
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