شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاروق» يستعين بحبتر لتطوير لعبة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

في إطار سعيها لتطوير الألعاب المختلفة، تعاقدت إدارة نادي الفاروق بعسير مع المدرب الوطني سعيد حبتر، لتولي قيادة لعبة كرة الطائرة في درجات النادي الثلاث (الفريق الأول، درجة الشباب، الناشئين).

وثمن حبتر ثقة رئيس نادي الفاروق عامر الشهري، مقدماً شكره على دعمه وتحفيزه للمدرب الوطني من خلال منحه فرصة العمل وتحقيق النجاح.

ووعد حبتر بعمل نقلة للعبة الطائرة في النادي والمنافسة على البطولات، متمنياً أن تحظى الكفاءات الوطنية بالدعم في جميع المواقع سواء مدربين أو إداريين ليكتسبوا مزيداً من الخبرة وتحقيق النجاح مع الأندية والمنتخبات في مختلف الألعاب.