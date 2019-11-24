شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاروق» يستعين بحبتر لتطوير لعبة الطائرة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)
في إطار سعيها لتطوير الألعاب المختلفة، تعاقدت إدارة نادي الفاروق بعسير مع المدرب الوطني سعيد حبتر، لتولي قيادة لعبة كرة الطائرة في درجات النادي الثلاث (الفريق الأول، درجة الشباب، الناشئين).
وثمن حبتر ثقة رئيس نادي الفاروق عامر الشهري، مقدماً شكره على دعمه وتحفيزه للمدرب الوطني من خلال منحه فرصة العمل وتحقيق النجاح.
ووعد حبتر بعمل نقلة للعبة الطائرة في النادي والمنافسة على البطولات، متمنياً أن تحظى الكفاءات الوطنية بالدعم في جميع المواقع سواء مدربين أو إداريين ليكتسبوا مزيداً من الخبرة وتحقيق النجاح مع الأندية والمنتخبات في مختلف الألعاب.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفاروق» يستعين بحبتر لتطوير لعبة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.