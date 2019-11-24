فايلر يشبه الأهلى بهذا النادى الألمانى...

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جدة - عمرو شويل
أشار فايلر للصحيفة السويسرية إلى أنه يفتقد 3 أشياء منذ حضوره للقاهرة وهم أسرته والطبيعة ونقاء الهواء التى تتميز بها مدينته فى سويسرا
شدد المدير الفنى للنادى الأهلى على أنه تعرض لأزمة بسيطة خلال الأيام الماضية كان بطلها مهاجم في الفريق استطاع أن يسجل هدف في مباراة ثم خرج من القائمة في اللقاء التالي، فلم يحضر إلى التدريبات كونه يعاني من مشاكل أسرية منعته من الذهاب للنادي.
أكد المدير الفنى السويسري في اليوم التالي خلال جلسة مع اللاعبين: "سواء بين الـ11 أو الـ18 أو خارج القائمة عليك أن تتقبل، لأن هذه هي كرة القدم الكل يجب أن يتفهم ذلك، هذه قواعد اللعبة، والآن عليك أن تحدد إن كنت تقبل هذا، إذا كنت خارج القائمة وترغب في الاعتذار عن خوض التدريب، في ألمانيا أو سويسرا كنت سأعاقب اللاعب وأهدده بالطرد، وأنا أوجه اللاعب دائمًا دون أن أجرح ودون ذكر اسمه أمام الزملاء."
اختتم المدير المدير الفني تصريحاته عن نصيحة كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، لفايلر، قائلا: "جروس قال لى الأهلي؟ عليك أن تقبل لا يمكن أن يكون هناك رأيين في هذا الأمر، الأهلي أكبر من أي شيء يمكن أن تراه في حياتك."
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