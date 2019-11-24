شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدى يحسم التجديد لإيزي ايميكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاء ذلك بناء على رغبة من إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الذى رحب بشدة فى تمديد عقد اللاعب بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه خلال مباريات الفريق سواء بالدورى أو بالكونفيدرالية الأفريقية.

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قام ايميكا بالتوقيع على تعاقده الجديد في حضور نائب رئيس النادي والمشرف على الفريق الأول وأحمد الشملة وطارق هاشم عضوى مجلس الإدارة ووائل الخربتاوي مدير أعمال اللاعب.

جدير بالذكر أن ايزي ايميكا والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع كان قد انضم للمصري مطلع موسم 2019/2018 بعقد يمتد لموسمين حيث شارك اللاعب خلال الموسم الماضي في 18 مباراة باجمالي 1362 دقيقة ، فيما شارك اللاعب في غالبية مران الفريق هذا الموسم سواء ببطولة الدوري أو البطولة الكونفيدرالية.