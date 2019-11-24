بعثه الاتحاد السكندرى تعود غدا بعد التاهل العربى المشرف...

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جدة - عمرو شويل ويستانف الفريق بعد غدا تدربباته على ملاعب النادى بسموحه استعداد لاستنانف مباريات الدورى ومباراه الاسماعيلى والمقرر لها ٣٠ نوفمبر الجارى ومن جهته اعرب محمد مصيلحى عن سعادته للروح العاليه التى ظهر عليها اللاعبين خلال اللقاء واشاد بالجهاز الفنى والطريقه المتوازنه التى ادر بها طلعت يوسف المباراه ونجح باقناص الفوز على المحرق البحرينى على ملعبه ووسط جماهيره وقال مصيلحى عقب الفوز املنا كبير فى الوصول الى النهائى العربى والفوز بالبطوله ونتمنى اسعاد الجماهير

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