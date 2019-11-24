شكرا لقرائتكم ياسر ريان يعتذر عن تدريب المنصورة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر ياسر ريان لمجلس إدارة المنصورة بقيادة حاتم المير عن تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لرضا العيسوى الذى رحل عقب خروج الفريق بالامس من بطولة كأس مصر على يد أبو قير للأسمدة بعد الهزيمة بهدفين نظيفين .

وقد أكد ياسر ريان اعتزازه الكامل بفريقه السابق المنصورة ورغبته فى تولى القيادة الفنية للفريق إلا انه تكون فى بداية الموسم مع منحه كافة الصلاحيات لإستكمال باقى أعضاء الجهاز المعاون له حتى يحقق المراد منه بعودة زعيم الدقهلية لدورى الأضواء والشهرة من جديد .

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وأضاف نجم الأهلى الأسبق أن ارتباطه فى الوقت الحالى بقيادة الأهلى مواليد 2004 يعد السبب الأقوى فى الوقت الحالى للإعتذار خاصة وأنه مرتبط بدورى الشباب الذى يطمح فى الحصول عليه ، بالإضافة لإبتعاد المنصورة كثيرا عن دائرة المنافسة على الصعود بعد تجمد رصيدها عند نقطتين فى مؤخرة جدول ترتيب المجموعة الثالثة للقسم الثانى .

واختتم ياسر ريان حديثه بأنه يتمنى أن يأتى اليوم الذى يقوم برد الجميل للفريق الذى صنع اسمه وشهرته وانتقل من خلاله للأهلى الذى حقق معه البطولات .