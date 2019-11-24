شكرا لقرائتكم حسام حسن يعلن قائمة سموحة استعدادا لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واللاعبون هم " الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفى و رجب نبيل و كريم يحيى و احمد ابو الفتوح محمد الترهونى و يوسف ديوب و احمد حمص و احمد جمال ومحمود حليمو و شريف رضا و اسلام جمال وايدى ايمومو واسلام الفار و رونالد وانجا و محمد نادى و حسام حسن و احمد حسن مكى و محمود فهمى .
من جانبه طالب محمد فرج عامر اللاعبين بالأداء الرجولى والفوز على طنطا والظهور بالشكل الذى يرضى طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني .
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