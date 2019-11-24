شكرا لقرائتكم حسام حسن يعلن قائمة سموحة استعدادا لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحه على 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق بالاسكندرية استعدادا لمباراة طنطا بالدورى المقرر لها الأربعاء المقبل على ملعب طنطا .

واللاعبون هم " الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد كوفى و رجب نبيل و كريم يحيى و احمد ابو الفتوح محمد الترهونى و يوسف ديوب و احمد حمص و احمد جمال ومحمود حليمو و شريف رضا و اسلام جمال وايدى ايمومو واسلام الفار و رونالد وانجا و محمد نادى و حسام حسن و احمد حسن مكى و محمود فهمى .

من جانبه طالب محمد فرج عامر اللاعبين بالأداء الرجولى والفوز على طنطا والظهور بالشكل الذى يرضى طموحات مجلس الإدارة والجهاز الفني .