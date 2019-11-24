شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن تقنية الـ"VAR"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الـVAR أوحكم الفيديو فى الدوري المصري باتت قريبة للغاية ومن الممكن أن يتم تطبيقها قبل نهاية الدور الأول للدوري الممتاز ، بعد التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا و الكاف عن طريق محمد فضل عضو اللجنة ، وتدريب عدد من الحكام على إستخدام التقنية ، لتقترب الأمور الخاصة بتقنية الفيديو من الرتوش الأخيرة و بالتالي تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع رسمي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة .

كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر.