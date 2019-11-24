شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للجماهير بشأن تقنية الـ"VAR"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع رسمي خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة عدد من الملفات الهامة والتى على رأسها تعديل رواتب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب بعد الإنجاز الذى تحقق مؤخراً بالفوز ببطولة أمم أفريقيا و التأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 خاصة أن الرواتب التى كان يحصل عليها الفريق ضعيفة .
كما يتطرق المجلس فى جلسته إلى الأمور الخاصة بمواعيد الدوري و السوبر المصري الذى يجمع الأهلي بطل الدورى للنسخة الماضية و الزمالك بطل كأس مصر.
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