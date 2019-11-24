الاتحاد السكندري يتأهل إلى ربع نهائي بطولة الأندية العربية

اسماء السيد - تأهل الاتحاد السكندري المصري الى ربع نهائي بطولة الاندية العربية في كرة القدم، بعد فوزه على مضيفه المحرق البحريني 1-صفر الأحد على استاد على بن محمد ال خليفة بمدينة المحرق في إياب ثمن النهائي.
وسجل خالد قمر (73) هدف المباراة الوحيد، مجددا فوز فريقه على المحرق الذي خسر ذهابا في الاسكندرية صفر-2.
وجاء الشوط الاول متوسطا فنيا حيث سيطر المحرق على اغلب فتراته، لكن دون فعالية هجومية على مرمى الضيوف، باستثناء تصدي عماد السيد لتسديدتي ماثيو بيسي وجمال راشد.
في المقابل، لجأ لاعبو الاتحاد الى الدفاع المنظم، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى المحرق حيث اهدر احمد رفعت وخالد قمر والعاجي رزاق سيسيه عدة فرص كانت كفيلة بتغيير النتيجة.
ومع بداية الشوط الثاني، انحصر اللعب في وسط الملعب وحاول لاعبو المحرق الوصول لمرمى الاتحاد، الا ان سوء انهاء الهجمة، وتألق عماد السيد ودفاعه حال دون ذلك.
وظلت الهجمات المرتدة مصدر الخطورة على مرمى اصحاب الارض، ومن احداها نجح خالد قمر في احراز هدف التقدم لفريقه برأسية في الدقيقة 73، مستغلا عرضية احمد رفعت.
ملخص مباراة المحرق والاتحاد السكندري:
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