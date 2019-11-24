نادال يقود إسبانيا للقبها السادس في كأس ديفيس على حساب كندا

اسماء السيد - قاد رافايل نادال، المصنف أول عالميا، منتخب إسبانيا الى لقبه السادس في كأس ديفيس لكرة المضرب، بتقدمه في نهائي النسخة الأولى من الحلة الجديدة على نظيره الكندي 2-صفر الأحد في النهائي.
وحسمت إسبانيا لقبها الأول في البطولة منذ 2011 قبل الوصول الى مباراة الزوجي، وذلك بفوزها بمباراتي الفردي بتغلب روبرتو باوتسيتا-أغوت على فيليكس أوجيه-آلياسيم 7-6 (7-3) و6-3، ثم نادال على دينيس شابوفالوف 6-3 و7-6 (9-7) في مدريد التي استضافت البطولة بحلتها الجديدة على مدى أسبوع واحد، عوضا عن توزيع المباريات على أربعة أسابيع، وذلك بمشاركة 18 منتخبا وزعت على ست مجموعات.
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