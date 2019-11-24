الوحدة يحرم النصر من الانفراد بالصدارة والاتحاد يتخطى الاتفاق









اسماء السيد - أوقف الوحدة انتصارات النصر وحرمه فرصة الانفراد بالصدارة ولو موقتا، وذلك بتغلبه عليه 1-صفر الأحد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة في المرحلة العاشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويدين الوحدة بفوزه الى البرازيلي أنسيلمو دي مورايس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، رافعا رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي النصر على رصيده السابق 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر الذي يملك مباراة مؤجلة مع العدالة.

وتفوق النصر فنياً خلال الشوط الأول، ولاحت له فرصة لأخذ الأسبقية لكن رأسية البرازيلي مايكون أمسكها الحارس الجزائري مصطفى زغبة (3)، ثم وضع يحيى الشهري زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله في مواجهة المرمى لكن زغبة تصدى للكرة وأمسكها ببراعة (12).

ومن هجمة سريعة كاد الوحدة أن يخطف هدفاً لولا براعة الحارس الأسترالي براد جونز الذي تصدى لكرة مواطنه كريغ غودوين وحولها لركنية (14).

وواصل حارس الوحدة تألقه عندما طار لكرة عبدالرزاق حمدالله اللولبية وحولها لركنية (20).

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني ونجح الوحدة في افتتاح التسجيل عندما لعب عوض الصقور كرة عرضية الى أنسيلمو دي مورايس غير المراقب الذي سددها قوية على يمين براد جونز (60).

وتهيأت فرصة للنصر لمعادلة النتيجة لكن مقصية عبدالرزاق حمدالله علت العارضة (73).

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وخطف الاتحاد فوزا مثيرا على الاتفاق 2-1 في اللقاء الذي اقيم على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

سجل للاتحاد عبدالإله المالكي (51) وسيدريك يامبيري من إفريقيا الوسطى (77 بالخطأ في مرماه)، وللاتفاق زياد الصحفي (62 بالخطأ في مرماه).

وطرد الحكم السنغالي سليمان دوكارا من الاتفاق (73).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، وبقى الاتفاق على رصيده السابق 10 في المركز الثاني عشر.

أهداف مباراة الوحدة والنصر:

ملخص مباراة الاتفاق والاتحاد: