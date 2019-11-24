فايلر يكشف عن نصيحة جروس: "الأهلي أكبر شيء ستراه في الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن تجربته مع نادي القرن الأفريقي، خلال حديث مطول أوضح خلاله ما يفتقده أثناء الإقامة بالقاهرة، ونصيحة كريستيان جروس قبل الموافقة على تدريب الفريق.

وعبّر رينيه فايلر خلال حديثه لموقع "واتسون" السويسري عن افتقاده لثلاثة أشياء بينما كان يتحدث عن روعة مكان إقامته في القاهرة وإمكانية رؤية الأهرامات من الشرفة لولا الأدخنة التي تتصاعد في سماء القاهرة: "إلا أنني افتقد 3 أشياء، الأسرة، الطبيعة، والهواء الجيد."

ثم يواصل متحدثًا عن مشكلته في القاهرة، موضحًا أنه على بعد 100 متر من الفندق الذي يقيم به هناك مركب سياحي في النيل يصدر عنه أدخنة "بالمقارنة مع سويسرا، في الوهلة الأولى تشعر أن كل شيء هنا فوضوي، لكن كل المشاكل تختفي في لحظة بفضل فن الارتجال والعفوية."

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وتحدث عن الجانب الرياضي في مشواره مع الأهلي، قائلًا أن مستوى الفريق مرتفع للغاية، وعناصر قائمته يمتلكون قوة بدنية، ديناميكية، إصرار، أما عن تقييمه لمستوى الفريق، فقد أوضح "نحن في مستوى فريق متوسط بالدوري الألماني."

وذكر فايلر قصة أزمة جمعته مع مهاجم في الفريق استطاع أن يسجل هدف في مباراة ثم خرج من القائمة في اللقاء التالي، فلم يحضر إلى التدريبات قائلًا أنه يعاني من مشاكل أسرية منعته من الذهاب للنادي، فقال السويسري في اليوم التالي: "سواء بين الـ11 أو الـ18 أو خارج القائمة عليك أن تتقبل، لأن هذه هي كرة القدم."

وتابع: "الكل يجب أن يتفهم ذلك، هذه قواعد اللعبة، والآن عليك أن تحدد إن كنت تقبل هذا، إذا كنت خارج القائمة وترغب في الاعتذار عن خوض التدريب، في ألمانيا أو سويسرا كنت سأعاقب اللاعب وأهدده بالطرد، وأنا أوجه اللاعب دائمًا دون أن أجرح ودون ذكر اسمه أمام الزملاء."

وتحدث المدير المدير الفني عن نصيحة كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، لفايلر، حيث قال السويسري: "جروس نصحنى قائلًا، الأهلي؟ عليك أن تفعل هذا، لا يمكن أن يكون هناك رأيين في هذا الأمر، الأهلي أكبر من أي شيء يمكن أن تراه في حياتك."