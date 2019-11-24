إنفوجراف.. صدام منتظر وإبعاد القطبين.. طريق الأهلي والزمالك لنهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي أسفرت عن مواجهات سهلة للأندية الكبار في دور الـ32.

وجنبت القرعة مواجهة الأهلي أمام الزمالك سوى في المباراة النهائية، فيما وضعت القرعة الإسماعيلي، وبيراميدز في طريق الزمالك، فيما جاء المصري والمقاولون في طريق الفريق الأحمر.

وتلتقى فرق الدوري الممتاز، منافسيها في دور الـ32، من الأندية المتأهلة من الأدوار التمهيدية، باستثناء مواجهتين لأندية الجونة، وأسوان، واف سي مصر، وطنطا.

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وفي حالة فوز الإسماعيلي، وبيراميدز في دور الـ32، سيتواجهان في موقعة مبكرة بدور الـ16.

وجاء الطريق لنهائي الكأس كالتالي: