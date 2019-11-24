في مباراة الأهداف الـ 6.. شيفيلد يُفسد ريمونتادا يونايتد المثيرة في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خطف فريق شيفيلد يونايتد، تعادلا مثيرا أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد، بنتيجة ثلاثة لكل فريق، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، وصل فريق مانشستر يونايتد إلى النقطة 17 بالمركز التاسع ، بينما وصل شيفيلد إلى النقطة 18 ليرتقي للمركز السادس.

وتقدم فريق شيفيلد يونايتد بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب جون فليك، بعد استغلال كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه في شباك الحارس دي خيا.

وأضاف اللاعب موسيه الهدف الثاني لفريق شيفيلد يونايتد بعد مرور 7 دقائق من زمن الشوط الثاني، بتصويبة صاروخية أرضية سكنت الشباك، لتزداد الأمور صعوبة على الضيوف.

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وتمكن اللاعب براندون ويليامز من تسجيل هدف تضيف الفارق لمانشستر يونايتيد مع حلول الدقيقة 72، بعدعدة محاولات على المرمى للتسجيل.

وأحرز ماسون جرينوود هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 77، بعد عرضية أرضية حولها بقدمه في شباك حارس مرمى شيفيلد.

وبعد دقيقتين تمكن راشفورد من تسجيل الهدف الثالث لفريق مانشستر يونايتيد، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها لهدف في الشباك.

وفي الدقيقة سجل أوليفر مكبورني، هدفا قاتلا لفريق شيفيلد يونايتد، ليفسد ريمونتادا فريق مانشستر يونايتد، ويكتفي كل فريق بنقطة من اللقاء.