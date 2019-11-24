"كوكا" ينضم لبعثة منتخب الشباب بتونس

التحق أحمد نبيل "كوكا" لاعب وسط فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ اليوم ببعثة منتخب الشباب في تونس، للمشاركة معه في بطولة شمال إفريقيا الودية.
كانت بعثة منتخب الشباب قد سافرت إلى تونسصباح الخميس الماضي وضمت ٥ لاعبين من الأهلي وهم شادي رضوان وحمزة علاء وعربي بدر ومحمد أشرف ومحمود صابر، قبل أن ينضم إليهم كوكا اليوم بعدما أبدى ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب إعجابه بقدراته الفنية خلال المعسكر الذي سبق السفر لتونس.
ومن المقرر أن يلعب منتخبنا الوطني للشباب غداً الاثنين أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب المغرب، علماً بأنه سيواجه أيضاً منتخبات تونس والجزائر وبوركينا فاسو.
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