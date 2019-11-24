وزير الشباب والرياضة يشهد ختام المهرجان العالمي للطفولة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،مساء اليوم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، الحفل الختامي لفعاليات المهرجان العالمى للطفولة الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تحت شعار "أطفال العالم يلتقون مصر ٢٠١٩" ، وذلك فى إطار احتفالات منظمة الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمى والذى أقرته فى نوفمبر من كل عام.

وحضر الحفل الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء خالد توفيق قائد الدفاع الشعبي والعسري، ومجموعة من المسئولين وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من المستشارين والملحقين للدول

المشاركة، وتضمن الحفل عرض فيلم مصور عن أبرز ما تضمنه المهرجان من فعاليات، وأغنية بعنوان "مصر بولادها"، وأوبريت "قلب الدنيا" بمشاركة أطفال العالم، وأغنية أخرى بعنوان "أطفال العالم".

وبعث الطلائع المشاركون في المهرجان رسالة أشاروا فيها أن الوطن يتغير للأفضل يوم بعد يوم، وبلدنا تبني ليكون بكرة لينا، مؤكدين هنبني وهنعمر حتى تكون أوطاننا أفضل.

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ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن ما شهده برنامج "المهرجان العالمى للطفولة" من فعاليات

تشير إلى الإبداع والموهبة التى تتوافر فى أبنائنا والتى انعكست من خلال ما قدموه من عروضِ فنية، وفقرات غنائية للفلكلور الوطني والشعبي والاستعراضي للدول المشاركة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تولى عناية خاصة بأبناء مصر من الطلائع وفق استراتيجية علمية محددة تنتهجها الوزارة في عملها من خلال مجموعة من البرامج والمشروعات تُنفذ في جميع المحافظات، مقدماً الشكر والتقدير لكل من ساهم في نجاح تنظيم المهرجان العالمى للطفولة، ولكل الدول الشقيقة التى شارك أبنائها فى هذا الحدث الدولي.

وفى ختام الحفل، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم عدد من الرموز التي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على قطاع الطلائع داخل المجتمع، كما تم تكريم رؤساء وفود الدول المشاركة.