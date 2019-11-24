وزارة الرياضة تختتم فاعليات برنامج الوازرة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فاعليات برنامج الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة اسيوط ، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والتي استمرت فعالياته على مدار ثلاثة أيام .

وكانت فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية بدأت الخميس بمجموعة من الندوات والجلسات التفاعلية ، وورش التوعية ، وعرض فني مسرحي تفاعلي تناول قضايا الزيادة السكانية ، وزواج القاصرات من منظور تفاعلي لأسرة مزدحمة بالأبناء ، وأثرها السلبي في وجود العديد

من المشاكل ، والتي منها التسرب من التعليم ، التحرش ، التفكك الأسري .

كما تضمنت فعاليات حملة الرياضة من أجل التنمية ، حوار مجتمعي بين شباب المجتمع المدني بمحافظة أسيوط ، وعدد من المسئولين ،وبحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة ،وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية ، بالإضافة إلى نشاط رياضي لكافة المشاركين احتوت فاعلياته على العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة .

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وانتهت فاعليات الحملة بجولة سياحية للمشاركين بالمبادرة

لزيارة أهم المعالم الأثرية ، والسياحية بمحافظة اسيوط منها معهد فؤاد الأول ، ودير السيدة العذراء بدرنكة .

وشارك في فاعليات حملة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ أكثر من ١٢٠٠ شاب وفتاة من الهيئات الرياضية والشبابية بمحافظة أسيوط .

يذكر أن الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ممثلة في الادارة العامة للسياحة الرياضية تقوم بتنظيم مبادرة الرياضة من أجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ بمختلف المحافظات المصرية ، بمشاركة قطاعات عريضة من شباب المحافظات وتهدف المبادرة لتوعية الشباب لمواجهة التحديات التنموية وتعزيز المواقع السياحية من خلال أنشطة تعليمية وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى والفن والمسرح وورش العمل التفاعلية في مختلف محافظات مصر.