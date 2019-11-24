نتائج متميزة لتايكوندو الصيد في الجمهورية

حقق فريق التايكوندو بنادى الصيد فرع اكتوبر نتائج متميزة فى بطولة الجمهورية للبومزا لمراحل تحت ١١ سنه و التى أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان. فاز بذهبية الجماعى بنين تحت ١١ سنة كل من: حمزة حازم عبدالهادي ومصطفى خالد حلمي وعبد الله خالد حلمي ، و برونزية الجماعى بنات تحت ١١ سنه كل من حبيبة هشام نظيف ودارين محمد احمد وجمانه حسام محمد ، بينما فاز حمزة حازم عبدالهادي بفضية الفردي. عبدالهادي ومصطفى خالد حلمي وعبد الله خالد حلمي ، و برونزية الجماعى بنات تحت ١١ سنه كل من حبيبة هشام نظيف ودارين محمد احمد وجمانه حسام محمد ، بينما فاز حمزة حازم عبدالهادي بفضية الفردي. ويضم الجهاز الفني والإداري كل من د . احمد كمال مساعد مدير النشاط الرياضي وائل مهران مدير فني وعبد الرحمن خطاب مدرب وسارة عمرو زايد مدربة ومحمد صوفي إداري، وعبدالوارث السيد احمد اخصائي إصابات، ومحمد ابراهيم مساعد.

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