وزير الشباب والرياضة يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

يعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الخطة الإنشائية للوزارة على صعيد مراكز الشباب والأندية الرياضية، علاوة على استعراض آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وتطوير الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. آخر التطورات المتعلقة بإنشاء وتطوير الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021. يعقد المؤتمر فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غد الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2019 ، بمقر وزارة الشباب والرياضة. يأتي ذلك بناءً على التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووسائل الإعلام .

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