هازارد يرشح محمد صلاح وماني وفان دايك للتتويج بالكرة الذهبية

رشح إيدين هازارد نجم فريق ريال مدريد الإسباني، ثلاثي ليفربول، محمد صلاح، وساديو ماني وفيرجيل فان دايك ، لاعبي الريدز، للتتويج بالكرة الذهبية بعد الموسم الكبير الذي قدموه خلال الموسم الماضي، كلل بحصد دوري أبطال أوروبا، وووصافة الدوري الإنجليزي، بعد منافسة شرسة مع مانشستر سيتي، ووصول الريدز إلى 97 نقطة، دون حصد لقب البريميرليج.

قال هازارد في تصريحات صحفية أن صلاح أو ماني أو فان دايك يستحقوا التتويج بالكرة الذهبية، حيث أن واحد من لاعبي ليفربول يستحقوا الفوز بتلك الجائزة لهذا العام.

كما يرى هازارد أن ماني كان سيحصل على الكرة الذهبية لكل سهولة في حال تتويجه بكأس أمم أفريقيا الأخيرة 2019، التي أقيمت بمصر في شهر يونيو الماضي.

وأضاف هازارد: " إذا كان الأمر يعود لي فسأعطي الكرة الذهبية للاعب من ليفربول، ماني, صلاح أو فان دايك جميعهم يستحقونها".

وتابع: " إذا فاز ساديو بكأس أمم أفريقيا كان سيحصل عليها بدون أدنى شك, سيكون أمرا جيدا لو فاز بها، أو ربما محمد صلاح، وهو أحد أصدقائي، عندما كنا نلعب ضمن صفوف لقب البريميرليج.قال هازارد في تصريحات صحفية أن صلاح أو ماني أو فان دايك يستحقوا التتويج بالكرة الذهبية، حيث أن واحد من لاعبي ليفربول يستحقوا الفوز بتلك الجائزة لهذا العام.كما يرى هازارد أن ماني كان سيحصل على الكرة الذهبية لكل سهولة في حال تتويجه بكأس أمم أفريقيا الأخيرة 2019، التي أقيمت بمصر في شهر يونيو الماضي.وأضاف هازارد: " إذا كان الأمر يعود لي فسأعطي الكرة الذهبية للاعب من ليفربول، ماني, صلاح أو فان دايك جميعهم يستحقونها".وتابع: " إذا فاز ساديو بكأس أمم أفريقيا كان سيحصل عليها بدون أدنى شك, سيكون أمرا جيدا لو فاز بها، أو ربما محمد صلاح، وهو أحد أصدقائي، عندما كنا نلعب ضمن صفوف تشيلسي ".

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