نهضة البركان يحسم "ديربي الشرق" ويفوز على مولودية وجدة بالدوري المغربي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان الفوز علي مضيفه مولودية وجدة، بهدف دون رد، في ديربي الشرق الذي جمع بينهما مساءاليوم الاحد ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المغربي للمحترفين.
وسجل هدف الفوز للبركانيين، جمال حركاس بالخطأ فيمرماه، بالدقيقة 45.
وكان الاستحواذ طوال المباراة للمولودية بينما، اعتمد الفريق البركاني على المرتدات الهجومية.
وبهذه النتيجة صعد نهضة بركان للمركز الأول، برصيد 13 نقطة، فيما يحتل مولودية وجدة المركز الخامس بـ10 نقاط.
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