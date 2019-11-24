سباحة الصيد تفوز ببرونزية الجمهورية

توج نادى الصيد المصرى بكأس المركز الثالث فى بطولة الجمهورية للسباحة مرحلة 11 سنة ناشئين وناشئات وجاءت النتائج كالتالى:

ففي مرحلة 11 سنة أولاد، حصل السباح محمد خالد محمد زكى على ثلاث ميداليات فضية فى سباق 100م ظهر و200م ظهر و 4*100م حرة وبرونزية 400م حرة.

وفاز السباح سيف محمد متولى بفضية 4*100م حرة ، وحصل السباح محمود حسن الدين على فضية 4*100م

حرة ، والسباح عمر احمد حسن على فضية 4*100حرة

وفي منافسات 11سنة بنات

فازت السباحة روكان تامر إسماعيل بذهبيتين فى سباقات 200م ظهر و50م حرة وبرونزيتين فى سباقات 10*50م حرة و4*100م متنوع وحصدت السباحة فرح أيمن عادل برونزيتين فى سباقات 10*50 م حرة و4*100م متنوع

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وحصلت السباحات ملك أحمد جمال الشاذلى، نازلى محمد

العقدة، جاسمين محمد

يوسف ، فريدة مصطفى احمد ، ملك اشرف احمد على برونزية سباقات 10*50م حرة، والسباحة سجى علاء عادل على برونزيتين فى سباقات 10*50م حرة و4*100م حرة، والسباحة فريدة ناصر الصفتى برونزيتين فى سباقات 10*50م حرة و4*100م متنوع

مرحلة 14سنة بنات

توجت السباحة زينة محمد هيثم على بذهبية سباقات 200متر فراشة وذهبية 400 متر متنوع وفضية 1500م حرة وفضية 800م حرة وبرونزية 400م حرة،كما حصلت السباحة فريدة عمرو محمد على ذهبية 50م ظهر وذهبية 100م ظهر وذهبية 200متر ظهر.