استبعد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد محمد العويس حارس مرمى فريق الأهلي ، وأستدعى كلا من محمد اليامي و العسيري إلى قائمة الاخضر المشاركة في خليجي 24.

كان محمد العويس قد تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أهلى جدة أمام الفيصلي في المباراة التى جمعت بين الفريقين امس ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس

وكشفت ألاشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بكسر في الوجه خلال التحام مع مهاجم الفيصلي في المواجهة أمس.

من جهة أخرى استدعى رينارد عبدالفتاح عسيري مهاجم الأهلي لقائمة الأخضر بعد المستويات المتميزة التي ظل يقدمها مع فريقه مؤخراً، ويكمل بذلك اللاعب قائمة الـ24 لاعباً للأخضر.

ويفتتح الأخضر مبارياته في خليجي 24 بمواجهة نظيره الكويتي 27 نوفمبر الحالي في المجموعة الثانية التي تضم على جانبهما عمان والبحرين. فريقه أهلى جدة أمام الفيصلي في المباراة التى جمعت بين الفريقين امس ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وكشفت ألاشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بكسر في الوجه خلال التحام مع مهاجم الفيصلي في المواجهة أمس.من جهة أخرى استدعى رينارد عبدالفتاح عسيري مهاجم الأهلي لقائمة الأخضر بعد المستويات المتميزة التي ظل يقدمها مع فريقه مؤخراً، ويكمل بذلك اللاعب قائمة الـ24 لاعباً للأخضر.ويفتتح الأخضر مبارياته في خليجي 24 بمواجهة نظيره الكويتي 27 نوفمبر الحالي في المجموعة الثانية التي تضم على جانبهما عمان والبحرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رينارد يستبعد العويس ويستدعي اليامي وعسيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.