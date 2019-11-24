طارق محروس يقود أهلي جدة لصدارة الدوري السعودي لليد

قاد المدرب المصري طارق محروس المدير الفني لفريق كرة اليد بنادي أهلي جدة، لتصدر الدوري السعودي لليد، بعدما حقق الفريق الفوز الثالث على التوالي في الدوري، حيث فاز في مباراته الأولى على العدالة ٣٣-٢٧، وفي الثانية على المحيط ٣٤-٢٨، وفي الثالثة على الخليج ٣١-٢٤.

وأشاد المتابعون للدوري السعودي لكرة اليد بالمستوى الفني المتميز

الذي ظهر به فريق أعلي جدة تحت قيادة طارق محروس، ومجاحه في تحقيق الفوز في الجولات الثلاث للدوري حتى الآن.

وأعرب محروس عن سعادته بالبداية الموافقة لفريقه في منافسات الدوري السعودي، مؤكدا أن المباريات الثلاث الأولى كانت مهمة للتأكيد على عزم الفريق

في مواصلة انتصاراته في مبارياته المقبلة في ظل ارتفاع المستوى الفني مع توالي المباريات، وتوجه محروس بالشكر لإدارة نادي أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ لحرصها الدائم على دعم الفريق لتحقيق إنجاز في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن طارق محروس بدأ مشواره في قيادة أهلي جدة بعد انتهاء تعاقده مع الاتحاد المصري لكرة اليد عقب تتويجه ببرونزية العالم للشباب مع المنتخب الوطني مواليد ١٩٩٨ التي أقيمت في إسبانيا.