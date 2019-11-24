رابطة الدوري الإسباني “الليجا” تهنئ الهلال باللقب الآسيوي

قامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” بإرسال تهنئة لنادي الهلال السعودي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على خصمه أوراوا ريدز الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. وكتب حساب “الليجا” الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستاغرام” :” تهانينا للزعيم نادي الهلال السعودي تتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا”. يُذكر أن نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا، ليتأهل مباشرة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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