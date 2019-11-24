رينارد يستعبد العويس من قائمة الأخضر في “خليجي 24”

قام هيرفي رينارد، المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، باستبعاد حارس المرمى محمد العويس، الذي تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة، ليعوضه بالحارس محمد اليامي. ووجه المدرب الفرنسي رينارد الدعوة لمتوسط الميدان عبد الفتاح عسيري للمشاركة في كأس الخليج “خليجي 24”. وأثبتت الفحوصات الطبية تعرض الحارس العويس لإصابة على مستوى الوجه ستحرمه من المشاركة في كأس الخليج. ستنطلق البطولة في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، إذ سيلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت، عمان والبحرين.

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