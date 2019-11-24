شيفيلد يحبط ريمونتادا مذهلة لمانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد فى مباراة مثيرة بنتيجة 3-3، فى احدي أهم مباريات اليوم الأحد الكروي 24-11-2019، والتي أقيمت على ملعب الأخير “برامال لاين” في مدينة شيفيلد، عند الساعة 16:30 بتوقيت جرينيتش، 18:30 بتوقيت مصر، ضمن منافسات الجولة الـ13 في الدوري الإنجليزي 2019-2020.

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فى الشوط الأول افتتح شيفيلد مهرجان اهداف اللقاء فى الدقيقة 19 عن طريق هجمة موسييه من الجهة اليمني، ثم يمرر كرة عرضية نحو فليك داخل منطقة الستة ياردات ليحولها داخل الشباك.

ومع انطلاق الشوط الثاني يُحرز موسيه الهدف الثاني فى الدقيقة 51، لصالح شيفيلد يونايتد من هجمة مرتدة، ليكلل مجهوداته الكبيرة في الخطوط الأمامية اليوم.

وفى الدقيقة 72 يعود مانشستر يونايتد الى اللقاء بهدف“ويليامز” من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بلمسة واحدة بعد عرضية دانييل جيمس.

وفى الدقيقة 76 يمرر ماركوس راشفورد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ليحولها البديل جرينوود في الشباك من داخل منطقة الستة ياردات.

وبعد ثلاث دقائق فقط 79 يتقدم لأول مرة فى اللقاء مانشستر يونايتد من عملية ثلاثية بين مارسيال ودانييل جيمس وراشفورد، انتهت بتمريرة عرضية من جيمس من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء ليسددها راشفورد بباطن القدم في المرمى لحظة خروج حارس شيفيلد لغلق زاوية التسديد على جيمس في البداية.

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وفى الدقيقة 90 تعادل شيفيلد يونايتد عن طريق اللاعب اوليفر ماك بيرني بعد أن استعان الحكم بتقنية VAR للتعرف على صحة الهدف إذا ما كان مسجل الهدف “ماك بيرني” استخدم يده عند استلم الكرة داخل منطقة الجزاء قبل التسديد أم لا.

بهذه النتيجة تقدم شيفيلد يونايتد إلى المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز التاسع بنفس رصيد نقاط توتنهام هوتسبير 17 نقطة لكل فريق.

وكان مانشستر يونايتد حقق الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد في إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة البريميرليج.

بينما تعادل شيفيلد يونايتد فى الجولة الماضية خارج ملعبه امام توتنهام بنتيجة هدف لهدف.