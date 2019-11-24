بعثة “زعيم آسيا” تصل إلى الرياض غدا

تحط بعثة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، ظهر يوم غد الإثنين، الرحال بمطار الملك خالد الدولي في الرياض، في طائرة خاصة قادمة من اليابان، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب أوراوا ريدز الياباني.

ومن المنتظر أن تنظم الهيئة العامة للرياضة احتفالا كبيرا وخاصا للزعيم الهلالي في ميدان الدرعية، بينما ستنظم حفلات خاصة في البوليفارد، يوم الخميس المقبل، حسب ما أعلنه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

يُذكر أن نادي الهلال السعودي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب أوراوا ريدز في المباراة النهائية.