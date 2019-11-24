صلاح ومحرز وزياش.. قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي يمن شباب نت - متابعات الأحد, 24 نوفمبر, 2019 - 09:22 مساءً أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قائمة المرشحين للنسخة 28 من جوائز كرة القدم السنوية التي ستوزع في السابع من يناير 2020.



وضمّت لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في العام، العديد من النجوم العرب يتقدمهم نجمُ المنتخب المصري وليفربول، "محمد صلاح "والجزائري "رياض محرز" نجمُ مانشستر سيتي، والمغربي "حكيم زياش" نجم أياكس امستردام إلى جانب السنغالي "ساديو ماني" لاعب ليفربول، والغابوني "بيير إيمريك أوباميانغ" نجم آرسنال وغيرهم،



وتم إعادة جائزةِ أفضلِ لاعبٍ محلي في العام مجدداً حيث ضمت لائحة المرشحين تسعة لاعبين عرب أبرزهم على معلول وفرجاني ساسي ويوسف بلايلي وإسماعيل الحداد ووليد الكرتي وطارق حامد. كلمات مفتاحية :

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