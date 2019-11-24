رياضة | تعرف على حقيقة عدم مشاركة رونالدو هل الاصابة أم المشاكل مع ساري ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة عدم مشاركة رونالدو هل الاصابة أم المشاكل مع ساري ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم البرتغالي كرستيانو رونالدو العديد من الإنجازات في عالم المستديرة، وهو الأمر الذي لا يختلف عليه اثنين ان رونالدو اصبح اسطورة في تاريخ كرة القدم .

هل يعاني رونالدو من اصابة ؟ ولماذا لايشركه ساري ؟

منذ وصول المدرب الايطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي السابق، الي قيادة السيدة العجوز هذا الموسم وهو يتجرأ لإخراج كرستيانو رونالدو من المباراة، او يشركه كبديل وهو الامر الذي لايسمح به رونالدو حيث عبر رونالدو عن تغييره في مباراة دوري الابطال الماضية وبعدها اكد ساري ان رونالدو كان يعاني من اصابة .

لماذا يشارك رونالدو مع المنتخب البرتغالي وهو مصاب ولا يشارك مع فريقه يوفنتوس ؟

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كثرت الأقاويل حول كيف لرونالدو المصاب ان يشارك مع منتخب بلاده ولا يشارك مع فريقه يوفنتوس، وهو الامر الذي اثار جدل في الشارع الكروي علي التأكيد ان هناك علاقة متوترة بين النجم كرستيانو رونالدو ومدرب فريقه ماوريسيو ساري، حيث ادعي المدرب ان اللاعب مصاب لذلك لايشارك وفي نفس الوقت شارك رونالدو ف فوز منتخب بلاده وسجل هاتريك .

ساري يسعي ان يتقمص شخصية زيدان مع رونالدو

وكشفت العديد من الصحف الايطالية ان المدرب الايطالي "ماوريسيو ساري" يريد أن يتقمص شخصية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع رونالدو ، حيث كان يريح رونالدو في المباريات السهلة من اجل انفجار رونالدو في مباريات دوري الابطال والمباريات الكبيرة مع الفريق ، وهذا مع حدث مع رونالدو حيث ساهم بشكل كبير في فوز الملكي بثلاث بطولات دوري ابطال اوروبا .

بيع رونالدو في نهاية الموسم

بعد العلاقة المتوترة بين البرتغالي كرستيانو رونالدو ومدربه ماوريسيو ساري، قد يخرج النجم البرتغالي من الفريق عقب نهاية الموسم الجاري من اجل الانضام الي فريقه السابق مانشستر يونايتد، او خوض تجربة جديدة في الدوري الفرنسي من بوابة باريس سان جيرمان .