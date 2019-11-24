رياضة | نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي، حيث فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد نتيجة التعادل الإيجابي على ضيفه مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد ضد شيفيلد في الدوري الإنجليزي

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي شيفيلد يونايتد نتيجة التعادل الإيجابي على نظيره مانشستر يونايتد، حيث تقدم جون فليك لشيفيلد بالهدف الأول في الدقيقة 19 من زمن المباراة، وأضاف "ليس موست" الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

قبل أن يقلب مانشستر يونايتد الطاولة على شيفيلد بثلاثية، تناوب على تسجيلها كلاً من براندون ويليامز، وميسون غرينوود، وماركوس راشفورد في الدقائق 72، 77، 79 من زمن المباراة، ليخطف شيفيلد صاحب الأرض والجمهور التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن اللقاء عن طريق أوليفر مكبورني.

Advertisements

ترتيب مانشستر يونايتد وشيفيلد

رفع مانشستر يونياتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والخسارة في مثلهم والتعادل في 5 مواجهات.

بينما يحتل شيلفيد يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 مباريات، والتعادل في 6 لقاءات، والخسارة في 3 مواجهات.