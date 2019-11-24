رياضة | عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن مكالمة هاتفية جمعت الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم نادي برشلونة، والإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي.

ونشرت صحيفة دون بالون الإسبانية، تفاصيل المكالمة التي جمعت البرغوث الأرجنتيني والمدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي.

Advertisements

وأكد ميسي خلال المكالمة: "‏اللعب كـ مهاجم وهمي ؟ لقد كان شيئًا أخذته بكل سهولة ، كطفل أحببت أن ألعب بهذه الحرية. قبل الكلاسيكو في البرنابيو عام 2009 ، اتصل بي جوارديولا وأخبرني أننا سنلعب بشكل مختلف”.

وإختتم ليونيل ميسي معلناً عن تفاصيل مكالمته مع بيب : "بالفعل لعبت المباراة في مركز المهاجم الصريح وأكد لي جوارديولا أنني قدمت مباراة كبيرة افضل من هينري وإيتو".

ونجح الفريق الكتالوني مساء أمس السبت في الفوز علي ليجانيس الاسباني، ومواصلة تصدر الدوري الاسباني الممتاز برصيد 28 نقطة.