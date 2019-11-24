رياضة | المدير الفني لمركز شباب سمالوط:نسعي لتحقيق الصعود للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المدير الفني لمركز شباب سمالوط:نسعي لتحقيق الصعود للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال تركي جمال المدير الفني لفريق مركز شباب بأنه سعيد بالفوز على فريق مركز شباب ناصر ملوي، بالقسم الثالث، مشيرا إلى أن هذه المباراه كانت مباراه صعبه للغايه، حيث قمنا بمذاكره فريق مركز شباب ناصر ملوي، بطريقه جيده، مكنت فريقنا من تحقيق الفوز.

وأضاف تركي بأن الفريق لديه صفه مميزه، وهي العوده للقاء، مشيرا إلى أنه تمكن من العوده في النتيجه، في لقاء الهنداو، موضحا بأنه تاقلم علي اللعب تحت ضغط

وقدم المدير الفني لمركز شباب سمالوط الشكر والتقدير علي هذا الأداء القوي، متمنيا تحقيق الفوز في قادم المباريات.

وكان مركز شباب سمالوط، قد حقق الفوز علي فريق مركز شباب ناصر ملوي، بهدفين لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة، لمسابقه دوري القسم الثالث، للموسم الكروي الجديد 2019\2020.