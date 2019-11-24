رياضة | هازارد يوجه ضربة قاتلة لـ"ميسي" ويزف خبرا سعيدا لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يوجه ضربة قاتلة لـ"ميسي" ويزف خبرا سعيدا لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الإسباني أنه يشعر بالراحة داخل الفريق خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن نتائج الفريق بدأت في التحسن بعد البداية السيئة وأداء اللاعبين في تطور كبير.

وقال هازارد في تصريحات لصحيفة لوباريزيان الفرنسية: "كريم بنزيما هو أفضل مهاجم في العال، ولست أقول هذا لأنه زميلي بالفريق بل لأنه يثبت ذلك من خلال تسجيله الأهداف إضافة إلى ذلك فهو يلعب في أفضل نادٍ في العالم ".

وواصل : "‏لست انا من يقرر الفائز بالكرة الذهبية لكن سوف أختار أحد لاعبي ليفربول ماني أو صلاح أو فان دايك، ولو فاز ماني بكأس إفريقيا مع السنغال فلن يكون هناك نقاش، وسيكون من الجيد لو يحصل عليها صلاح هو صديقي وهذا جيد بالنسبة لكرة القدم الإفريقية وكرة القدم الإنجليزية".

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وكان صلاح قد زامل هازارد خلال فترته مع نادي تشيلسي في السنوات الماضية تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قبل رحيله إلى فريق فيورنتينا في الدور الايطالي.

ونجح محمد صلاح في التتويج بجائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسمين الماضيين، حيث تقاسم الجائزة مع الثنائي ايميريك اوباميانج وساديو ماني في الموسم الماضي.

وتابع هازارد : "‏أي لاعب كرة قدم يحلم دائمًا اللعب بجوار الأفضل، وإذا كان بإمكاني غداً أن أساعد في جلب كيليان إلى ريال مدريد فسوف أقوم بذلك، ولكنني لست من يقرر هذا وإلى جانب ذلك، ولا أعتقد أن أي أحد طلب مني رأيي بخصوص هذا الموضوع".