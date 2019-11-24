غموض حول مشاركة دي ليخت امام أتلتيكو في دوري الابطال 

الأحد 24 نوفمبر 2019

يتلقي نادي يوفنتوس الايطالي ضربة جديدة قبل مواجهة اتلتيكو مدريد هذا الاسبوع في الجولة الخامسة من اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا والتي يحمل لقبها في اخر نسخة ليفربول الانجليزي .

Advertisements

وبعد اعلان الفريق الايطالي غيابه نجمه دوجولاس كوستا اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر ومدة الغياب ثلاث اسابيع يحول الغموض حول مشاركة المدافع الهولندي دي ليخت الذي لا يزال يعاني من الاصابة .

أضاف الموقع، إن دي ليخت بدأ برنامجه العلاجي اليوم، ولم يتأكد موقفه حتى الآن بشأن المشاركة ضد أتلتيكو.

ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو ب٣٥ نقطة ، متفوقا علي انتر ميلان بنقطة واحدة والذي يملك في رصيده ٣٤ نقطة .