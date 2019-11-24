- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن غموض حول مشاركة دي ليخت امام أتلتيكو في دوري الابطال والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
يتلقي نادي يوفنتوس الايطالي ضربة جديدة قبل مواجهة اتلتيكو مدريد هذا الاسبوع في الجولة الخامسة من اطار منافسات بطولة دوري ابطال اوروبا والتي يحمل لقبها في اخر نسخة ليفربول الانجليزي .
وبعد اعلان الفريق الايطالي غيابه نجمه دوجولاس كوستا اليوم عبر حسابه الرسمي في تويتر ومدة الغياب ثلاث اسابيع يحول الغموض حول مشاركة المدافع الهولندي دي ليخت الذي لا يزال يعاني من الاصابة .
أضاف الموقع، إن دي ليخت بدأ برنامجه العلاجي اليوم، ولم يتأكد موقفه حتى الآن بشأن المشاركة ضد أتلتيكو.
ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو ب٣٥ نقطة ، متفوقا علي انتر ميلان بنقطة واحدة والذي يملك في رصيده ٣٤ نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر غموض حول مشاركة دي ليخت امام أتلتيكو في دوري الابطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.