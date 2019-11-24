شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نابولى يستقر على بيع الخماسى المتمرد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، ان أوريليو دى لورينتيس، رئيس نابولى، استقر على بيع الخماسى خوسيه كاييخون ودرايس ميرتينز ولورينزو إنسينى وألان وكاليدو كوليبالى، إذا وصل عرضًا مناسبًا.

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يأتى ذلك بعد اتهام الخماسى من قبل دى لورينتيس بإثارة الفوضى داخل الفريق، والتمرد ضد النادى ورئيسه، وكان دى لورينتيس قد أمر فى وقتٍ سابق بدخول الفريق فى معسكر مغلق على خلفية النتائج السيئة التى تحققت مؤخرًا، إلا أن اللاعبين ضربوا بأوامره عرض الحائط وعادوا إلى منازلهم.

وأشار التقرير إلى أن الثنائى ميرتينز وكاليخون، قد يتم بيعهما فى يناير المقبل، حيث تنتهى عقودهما بنهاية الموسم الجارى.

ومن المتوقع أن تتهافت معظم الأندية الكبرى فى أوروبا على كوليبالى، والذى كان هدفًا للعديد منها فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.