شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتصدر أندية العالم على مواقع التواصل الاجتماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر شهرة عبر شبكات التواصل الاجتماعى عالميا، يليه برشلونة، ثم باقى فرق العالم فى كرة القدم والرياضات الأخرى وبمسافة كبيرة.

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وقال مسؤول الرعاية العالمية فى النادى الملكى، ديفيد هوبكينسون، إن هذا النجاح الهائل للميرينجى، يعود بصورة كبيرة إلى النجاحات الرياضية التى حققها النادى الإسبانى على مدار الأعوام الأخيرة على المستوى المحلى والقارى، وخصوصا تحقيق الفريق لدورى ابطال أوروبا 3 مرات متتالية.

وأوضح هوبكينسون: «هذه الشعبية حول العالم منحتنا قاعدة من المشجعين قوية للغاية فى جميع دول العالم»، وبلغة الأرقام، يمتلك الريال 224 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعى، وهو الأول على الليجا الإسبانية.

ويأتى البارسا فى المركز الثانى، إلا أن المسؤول المدريدى لم يكشف عن عدد متابعيه، وتأتى فى هذه القائمة أيضا فرق مانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.