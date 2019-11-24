برج خليفة باللون الأزرق احتفالًا بتتويج الهلال (فيديو)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
تحول برج خليفة في الإمارات إلى اللون الأزرق، احتفالًا بتتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2019.
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لبرج خليفة باللون الأزرق، ومكتوب عليه عبارة الهلال بطل آسيا، بالإضافة إلى عرض بعض لقطات احتفالات الجماهير وشعار الزعيم.
وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.
وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.
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