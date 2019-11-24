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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركي آل الشيخ يعلن عن حفل ضخم لكل أساطير ورؤساء الهلال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة حفل يوم الخميس القادم يضم جميع رؤساء الهلال وأعضاء شرفه وأساطيره السابقين، احتفالًا بالفوز ببطولة دوري أبطال آسيا.
وكتب آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل رؤساء نادي الهلال الكرام وأصحاب السمو والأخوان أعضاء الشرف ونجوم وأساطير النادي السابقين… معزومين في حفل يوم الخميس وستوجه لهم دعوة رسمية”.
وتأهل الزعيم إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، مع ليفربول، والسد القطري، والترجي التونسي، وفلامنجو البرازيلي، وهينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، ومونتيرى المكسيكى.
واستطاع الزعيم تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا بعد الفوز على أوراوا الياباني بهدفين نظيفين في مباراة الإياب والتي أقيمت بين الفريقين صباح اليوم الأحد، ليتوج الهلال بلقب أبطال آسيا الثالث في تاريخه والأول بالنظام الجديد.
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