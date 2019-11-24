شكرا لقرائتكم شوقى غريب: كاف تعجب من عدم مشاركة عمار حمدى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن الإدارة الفنية للاتحاد الأفريقي لكرة أثنت على مستوى عمار حمدي لاعب الأهلي مع المنتخب الأوليمبي خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر وتوج بلقبها الفراعنة.

تابع غريب الإدارة الفنية استفسرت عن عدم مشاركة اللاعب مع النادي الأهلي رغم أنه من المميزين بعد متابعته فى البطولة الأفريقية ويمتلك إمكانيات فنية كبيرة.

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كان منتخب مصر الأوليمبي قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها فى يوليو المقبل.

كان الأهلي قد رفض إعارة عمار حمدي بداية الموسم الجاري وفضل استمراره مع الفريق رغم عدم مشاركته بصفة أساسية.