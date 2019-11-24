شكرا لقرائتكم شوقى غريب: كاف تعجب من عدم مشاركة عمار حمدى مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان منتخب مصر الأوليمبي قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020 المقرر لها فى يوليو المقبل.
كان الأهلي قد رفض إعارة عمار حمدي بداية الموسم الجاري وفضل استمراره مع الفريق رغم عدم مشاركته بصفة أساسية.
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