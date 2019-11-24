شكرا لقرائتكم حلمى طولان يضم أسامة جلال لقائمة إنبى استعدادا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى، لقائمة معسكر مواجهة الزمالك، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم الإثنين، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدورى الممتاز.

وشارك أسامة جلال بشكل أساسى مع المنتخب الأولمبى طوال منافسات أمم إفريقيا تحت 23 سنة ليخطف الأنظار إليه بعد ظهوره بمستوى رائع خلال منافسات البطولة وقيادته للمنتخب الوطنى مع زملائه للتتويج باللقب بجانب التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 10 نقاط من 4 مباريات خاضها فى المسابقة حتى الآن وسيكون على موعد مع تحدى لتحقيق الفوز فى مواجهة الفريق البترولى، وذلك لتصدر جدول المسابقة الذى يحتل صدارته فريق بيراميدز برصيد 11 نقطة بعدما خاض 5 مباريات فيما سيحاول إنبى تحقيق فوزه الأول فى المسابقة بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل فى مباراة فيما خسر 4 لقاءات أخرى.