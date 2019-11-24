رينار يستبعد العويس ويستدعي اليامي وعسيري

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي حارس المرمى محمد العويس عن قائمة الفريق المشاركة في كأس الخليجي "خليجي 24" بعد تعرضه لكسر في الوجه.
وكان محمد العويس أصيب في مواجهة ناديه الأهلي يوم السبت، بعد اصطدامه مع البرازيلي رافائيل سيلفا مهاجم نادي الفيصلي، وأعلن النادي تعرضه لكسر في الوجه في وقت لاحق دون الإعلان عن مدة غيابه.
واستدعى الفرنسي هيرفي رينار الحارس محمد اليامي بدلاً من العويس كما استدعى عبدالفتاح عسيري إلى القائمة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.
وسيلعب المنتخب السعودي مباراته الأولى في كأس الخليج أمام الكويت يوم الأربعاء المقبل.
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