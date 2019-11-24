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شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل المثير 3/3 يحسم ملحمة اليونايتد وشيفلد والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
انتهت مباراة مانشستر يونايتد وشيفلد بالتعادل المثير ٣/٣ في الجولة الثالثة عشر من اطار منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" .
وشهدت الجولة مباراة مجنونة بين مانشستر يونايتد وشيفلد علي ملعب الاخير ، حيث قلب اليونايتد تأخره بهدفين للتقدم الي ثلاثة مقابل هدفين وقبل انتهاء المباراة تعادل شيفلد لينتهي اللقاء المثير ٣/٣ .
وافتتح شيفلد التسجيل عن طريق لاعبه فليك في الدقيقة ١٩ من الشوط الاول لينتهي الشوط بتقدم شيفلد بهدف نظيف .
واستأنف حكم اللقاء الشوط الثاني المثير والذي عزز المهاجم موسيت الهدف الثاني لصالح شيفلد في الدقيقة ٥٢ ، ليسجل مانشستر يونايتد الهدف الاول لهم عن طريق اللاعب ويليامز الظهير الايسر الشاب في الدقيقة ٧٢ ، ليسجل هدف التعادل لصالح الشياطين الحمر جرينود في الدقيقة ٧٧ بعد نزوله مباشرة .
وختم المهاجم راشفورد الهدف الثالث لصالح الشياطين الحمر وهو هدف الريمونتادا المثيرة ليضيف تقدم لفريقه بثلاثة اهداف مقابل هدفين بعد التأخر ، وقبل صافرة النهاية اضاف المهاجم البديل مكبورني هدف لشيفلد في الدقيقة ٩٠ لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي المثير ٣/٣
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