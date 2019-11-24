شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يعلن اصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 أعلن فريق يوفنتوس الايطالي اصابة نجم الفريق البرازيلي دوجلاس كوستا في مباراة فريقه السابقة في الدوري الايطالي "الكالتشيو" ..

وعبر الفريق عن اصابة لاعبه اليوم من خلال الموقع للرسمي للفريق والذي اعلن ان اللاعب البرازيلي دوجلاس كوستا يعاني من اصابة علي مستوي الفخد وقت تكون مدة غياب اللاعب تتراوح بين ثلاث اسابيع او اربعة . ويحتل يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الكالتشيو ب٣٥ نقطة ، متفوقا علي انتر ميلان بنقطة واحدة والذي يملك في رصيده ٣٤ نقطة .

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