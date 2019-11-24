إبراهيموفيتش يعود لهذا النادي  

الأحد 24 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الايطالية ان "مينو رايولا" وكيل اعمال ابراهيموفيتش سيتواجد يوم الاربعاء القادم لإتمام صفقة ابراهيموفيتش الي الميلان ، ووضع اللمسات الاخيرة في الصفقة .



وكان ميلان قد قدم عرضًا أوليًا لإبراهيموفيتش يصل إلى 6 مليون يورو، مع عقد يمتد لموسم ونصف الموسم، إلا أن رايولا كان يتوقع عرضًا أفضل من الناحية المالية، لكن ميلان يعتمد في عرضه على عاطفة النجم السويدي، ورغبته في العودة لميلان من جديد، ولذلك سيتم عقد جلسة جديدة للتفاوض.

ويسعى ميلان للتعاقد مع إبراهيموفيتش، بسبب العقم الهجومي الذي يعاني منه الفريق نظرًا لتراجع مستوى مهاجمه البولندي كريستوف بيونتيك.